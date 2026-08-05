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У Москві раптом переполошилися: що побачили у нових атаках України

Мер російської столиці Собянін стверджує, що Москва стала головною метою безпілотників, а влада перевела систему захисту у цілодобовий режим

5 серпня 2026, 14:19
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Кравцев Сергей

Мер Москви Сергій Собянін заявив про суттєве збільшення числа українських безпілотників, які атакують російську столицю. За його словами, протягом останніх місяців інтенсивність нальотів помітно зросла, а Москва стала головним напрямом ударів.

У Москві раптом переполошилися: що побачили у нових атаках України

Сергій Собянін. Фото: з відкритих джерел

Як стверджує градоначальник, близько двох третин усіх безпілотників, які практично щодня атакують територію Росії, прямують саме у бік столиці. За його оцінкою, на Москву припадає приблизно 67% загальної кількості дронів, що беруть участь у подібних атаках.

Собянін заявив, що російська влада була змушена посилити систему протидії безпілотникам. За його словами, робота ведеться спільно з Міністерством оборони РФ, а захист міста наразі здійснюється у цілодобовому режимі.

Для виявлення повітряних цілей, стверджує мер, використовуються дані камер відеоспостереження, радіолокаційних станцій та сполучення мешканців. Вся інформація, що надходить, оперативно аналізується, щоб максимально швидко реагувати на можливі загрози.

При цьому Собянін не повідомив, які збитки вже завдали українські безпілотники російській столиці. Він також не уточнив, скільки апаратів змогли досягти своїх цілей і які об'єкти зазнали поразки.

В останні місяці Москва дійсно регулярно повідомляє про відбиття атак безпілотників. Через загрозу повітряних ударів періодично вводяться обмеження на роботу столичних аеропортів, а російська влада все частіше заявляє про посилення заходів безпеки. На цьому тлі заяви мера свідчать, що російське керівництво розглядає безпілотні атаки як один із найсерйозніших викликів для захисту столиці.

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