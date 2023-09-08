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В Москве возле здания Федеральной таможенной службы пожар – раздались взрывы

Столб дыма поднимался возле здания Федеральной таможенной службы

сегодня, 07:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Москве ночь снова прошла неспокойно, произошел сильный пожар – по сведеньям очевидцев столб дыма поднимался возле здания Федеральной таможенной службы. Также доносились звуки взрывов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Москве возле здания Федеральной таможенной службы пожар – раздались взрывы

Пожар в Москве. Фото: из открытых источников

По информации, которая начала появляться в московских пабликах, пожар был виден в районе Новогиреево. Также поступила информация, что предварительно загорелись складские помещения на Кусковской улице, которые расположены совсем рядом со зданием Таможни.


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Как сообщил телеграмм-канал Mash, площадь пожара охватила 800 "квадратов".

Что стало причиной инцидента – никто не сообщает. На место оперативно выехали спасатели. Данные о возможных пострадавших или жертвах в настоящее время не поступали.

Позже в сети выложили фото и видео с места происшествия. На видео отчетливо слышны сильные взрывы.

Стоит отметить, что в Москве и Подмосковье последнее время систематически что-то горит и взрывается. И дня не проходит, чтобы не происходило новых ЧП. Тем не менее в Кремле пытаются не нагнетать панику и делать вид. Что полностью контролируют ситуацию, а происходящее в Москве и другие регионах РФ никак не связано с войной против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в августе явно участились, а в сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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