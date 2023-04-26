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В Москве все же выведут технику на Красную площадь и боятся атак беспилотников

Прикрывать военный парад комплекс технических средств противодействия работе беспилотников разного типа "Силок-02"

26 апреля 2023, 17:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Кремль все же готовится к параду 9 мая, разработав параллельно инструкцию на случай нападения украинских беспилотников

В Москве все же выведут технику на Красную площадь и боятся атак беспилотников

Россия готовится к отражению атаки беспилотников в Москве 9 мая

Парад на Красной площади состоится: Россия покажет часть своей техники. Редакция издания OBOZREVATEL получила из собственных источников в силовых структурах копии документов – соответствующие инструкции, а также порядок постановки механизированной колонны и расчетов личного состава.


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Согласно опубликованным документам, оператор комплекса "Силок-02" в случае обнаружения БПЛА на территории парадной площади должен передать начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запросить разрешение на подавление.

“Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим помех в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации на 5 минут. По истечении этого времени оператор возвращает комплекс в режим обнаружения, а при повторном обнаружении канала управления осуществляет подавление сеансами 10 минут до исчезновения канала управления“, – говорится в инструкции.

Также в обнародованных документах отмечено, что к проведению парада будут привлечены 165 единиц техники. Из них 125 единиц основного состава, 40 – резерва. В парадных расчетах будет использован один танк Т-34, десять Т-72 Б3М, десять Т-80 БВМ, семь Т-90М, а также три Т-14 "Армата".

На параде покажут по 6 ОТРК "Искандер-М" и ЗРК С-400. Также будут представлены десятки единиц бронетехники, среди которой, в частности, и З-СТС "Ахмат".

"Силок-02" – это доработанный комплекс технических средств противодействия работе беспилотников разного типа. Впервые его представили на российском военно-техническом форуме Армия-2019. Он может в автоматическом режиме отслеживать координаты дрона и использует широкий диапазон частот. После обнаружения беспилотника комплекс переходит в режим угнетения цели.

Как писали "Комментарии", в России насчитывается уже около 30 частных военных компаний. И, как уверены аналитики, они создаются не для войны с Украиной.

Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что потери оккупационной армии РФ в войне против Украины значительно снизились в связи с тем, что россияне перешли к подготовке к обороне.

Читайте на портале "Комментарии" — долгосрочные планы Кремля по имеющейся информации остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/gotuyutsya-do-bavovni-pid-chas-paradu-v-rosii-rozrobili-instruktsiyu-na-vipadok-povitryanogo-napadu-9-travnya-dokumenti.htm
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