В Москве вспыхнул масштабный пожар на территории "Кремля": что известно (ФОТО)

В ночь на 13 мая в Москве произошел большой пожар на территории комплекса "Кремль в Измайлово". Несмотря на название, речь идет не об историческом Кремле в центре российской столицы, а о культурно-развлекательном комплексе, расположенном на окраине города. Огонь охватил значительную часть зданий, а площадь возгорания за несколько часов выросла в десятки раз.

По информации российских медиа, пожар начался вечером 12 мая в техническом помещении квест-центра вблизи музейной части комплекса. Первоначально сообщалось о возгорании на площади около 200 квадратных метров, однако впоследствии пламя распространилось до 3000 квадратных метров. Очевидцы утверждают, что часть ангара полностью выгорела, а в отдельных зданиях обрушились крыша, стены и перекрытия.

Российское МЧС заявило, что возгорание возникло в металлокаркасном здании на Вернисажной улице. Предварительной причиной называют короткое замыкание и проблемы с электропроводкой. Тушение усложнялось особенностями конструкции здания и сложной планировкой помещений, из-за чего дым и огонь быстро распространялись по территории комплекса.

По данным российских СМИ, в момент пожара в одном из помещений проходил квест по мотивам сериала The Last of Us ("Последние из нас"). Участники подумали, что сигнал тревоги является частью сценария игры, поэтому не сразу поняли опасность.

В спасательной операции участвовало более 100 человек и около 30 единиц техники. Сообщается, что по меньшей мере пять человек удалось эвакуировать из зоны возгорания. Информации о погибших пока нет.

Что такое Измайловский Кремль

"Кремль в Измайлово" – это туристско-развлекательный комплекс, построенный в псевдороссийском стиле в конце 1990-х годов. Он известен музеями, ярмарками, сувенирными магазинами и стилизованной архитектурой, имитирующей Москву 17 века.

