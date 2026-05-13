Головна Новини Світ Росія
У Москві спалахнула масштабна пожежа на території "Кремля": що відомо (ФОТО)

У Москві спалахнула велика пожежа в комплексі "Кремль в Ізмайлово".

13 травня 2026, 07:40
Slava Kot

У ніч проти 13 травня в Москві сталася велика пожежа на території комплексу "Кремль в Ізмайлово". Попри назву, йдеться не про історичний Кремль у центрі російської столиці, а про культурно-розважальний комплекс, розташований на околиці міста. Вогонь охопив значну частину будівель, а площа займання за кілька годин зросла у десятки разів.

Ізмайловський Кремль. Фото з відкритих джерел

За інформацією російських медіа, пожежа почалася ввечері 12 травня у технічному приміщенні квест-центру поблизу музейної частини комплексу. Спочатку повідомлялося про займання на площі близько 200 квадратних метрів, однак згодом полум’я поширилося до 3000 квадратних метрів. Очевидці стверджують, що частина ангару повністю вигоріла, а в окремих будівлях обвалилися дах, стіни та перекриття.

Пожежа в комплексі "Ізмайловський Кремль"

Російське МНС заявило, що загоряння виникло у металокаркасній споруді на Вернісажній вулиці. Попередньою причиною називають коротке замикання та проблеми з електропроводкою. Гасіння ускладнювалося особливостями конструкції будівлі та складним плануванням приміщень, через що дим і вогонь швидко поширювалися територією комплексу.

За даними російських ЗМІ, у момент пожежі в одному з приміщень проходив квест за мотивами серіалу The Last of Us ("Останні з нас"). Учасники спершу подумали, що сигнал тривоги є частиною сценарію гри, тому не одразу зрозуміли небезпеку.

У Москві горить "Кремль"

Кремль в Ізмайлово

У рятувальній операції брали участь понад 100 осіб та близько 30 одиниць техніки. Повідомляється, що щонайменше п’ятьох людей вдалося евакуювати із зони займання. Інформації про загиблих наразі немає.

Що таке Ізмайловський Кремль

"Кремль в Ізмайлово" — це туристично-розважальний комплекс, побудований у псевдоросійському стилі наприкінці 1990-х років. Він відомий музеями, ярмарками, сувенірними крамницями та стилізованою архітектурою, яка імітує Москву 17 століття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Україна вдарила по Москві.

Також "Коментарі" писали, що спалахнула пожежа в центрі Москви.



