В Москве взорвали авто топового российского генерала

Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда российский генерал сел в свою машину

22 декабря 2025, 08:45
Утром 22 декабря в сети распространилась информация о том, что в Москве было совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова.

В Москве взорвали авто топового российского генерала

Покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова. Фото: из открытых источников

Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда он сел в свою машину. Как только 56-летний генерал сел в свой Kia Sorento во дворе жилого дома на Ясеневой улице и начал движение, прогремел взрыв.

Машина сильно повреждена, а Сарварова деблокировали из авто. У него множественные осколочные ранения и переломы, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно, под сиденьем водителя было заложено самодельное взрывное устройство, сообщают российские паблики.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России исчез генерал, недавно докладывавший главе Кремля Владимир Путин о якобы полной оккупации города Купянск. По словам Зеленского, существует вероятность, что именно этот военный впоследствии был найден мертвым.

Об этом глава государства рассказал в интервью польскому изданию PAP. Речь идет о российском генерал-полковнике Сергее Кузовлеве, который 20 ноября публично отчитывался Путину, что армия РФ полностью захватила Купянск. Это заявление стало частью российской пропагандистской риторики об успехах на Харьковском направлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – генерал-майор российской армии Александр Корнев непосредственно руководил оккупацией Херсонщины 24 февраля 2022 года, отдавал приказы о блокаде региона, установлении фильтрационных пунктов, похищении мирных жителей и тотальном уничтожении гражданской инфраструктуры. Его дивизия заходила на территорию области из временно оккупированного Крыма и вместе с другими российскими формированиями создала гуманитарный кризис, приведший к гибели и ранениям тысяч гражданских. Вину Корнева в преступлениях агрессии следователи считают доказанным – об этом сообщает СБУ.




