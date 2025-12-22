У Москві підірвали авто топового російського генерала

Вранці 22 грудня у мережі поширилася інформація про те, що в Москві було скоєно замах на генерал-майора ЗС РФ Фаніля Сарварова.

Замах на генерал-майора ЗС РФ Фаніля Сарварова. Фото: із відкритих джерел

Вибух стався у дворі житлового будинку, коли він сів у свою машину. Як тільки 56-річний генерал сів у свій Kia Sorento у дворі житлового будинку на вулиці Ясенів і почав рух, пролунав вибух.

Машину сильно пошкоджено, а Сарварова деблокували з авто. У нього множинні осколкові поранення та переломи, він госпіталізований у тяжкому стані.

Попередньо під сидінням водія було закладено саморобний вибуховий пристрій, повідомляють російські паблики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зник генерал, який нещодавно доповідав голові Кремля Володимир Путін про нібито повну окупацію міста Куп'янськ. За словами Зеленського, є ймовірність, що саме цей військовий згодом був знайдений мертвим.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю польському виданню PAP. Йдеться про російського генерал-полковника Сергія Кузовлева, який 20 листопада публічно звітував Путіну, що армія РФ повністю захопила Куп'янськ. Ця заява стала частиною російської пропагандистської риторики щодо успіхів на Харківському напрямку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – генерал-майор російської армії Олександр Корнєв безпосередньо керував окупацією Херсонщини 24 лютого 2022 року, віддавав накази про блокаду регіону, встановлення фільтраційних пунктів, викрадення мирних мешканців та тотальне знищення цивільної інфраструктури. Його дивізія заходила на територію області з тимчасово окупованого Криму і разом з іншими російськими формуваннями створила гуманітарну кризу, яка призвела до загибелі та поранень тисяч цивільних. Провину Корнєва у злочинах агресії слідчі вважають доведеним – про це повідомляє СБУ.



