Главная Новости Мир Россия В Москве взрыв: что произошло
НОВОСТИ

В Москве взрыв: что произошло

В Москве произошел взрыв в банке: взорвали банкомат

19 марта 2026, 17:51
Ткачова Марія

В Москве произошел взрыв в отделении "Россельхозбанка", в результате которого был поврежден банкомат.

Взрыв в Москве

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, взрыв произошел внутри банковского отделения, где неизвестный взорвал банкомат.

Вероятным подозреваемым является 15-летний подросток. По данным источников, его могли завербовать мошенники.

В результате инцидента парень получил ожоги головы и осколочные ранения. Его госпитализировали.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.




Источник: https://t.me/ENews112/25808
