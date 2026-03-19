В Москве взрыв: что произошло

В Москве произошел взрыв в отделении "Россельхозбанка", в результате которого был поврежден банкомат.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, взрыв произошел внутри банковского отделения, где неизвестный взорвал банкомат.

Вероятным подозреваемым является 15-летний подросток. По данным источников, его могли завербовать мошенники.

В результате инцидента парень получил ожоги головы и осколочные ранения. Его госпитализировали.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.



