В Москве взрыв: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Москве произошел взрыв в отделении "Россельхозбанка", в результате которого был поврежден банкомат.
Взрыв в Москве
Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительной информации, взрыв произошел внутри банковского отделения, где неизвестный взорвал банкомат.
Вероятным подозреваемым является 15-летний подросток. По данным источников, его могли завербовать мошенники.
В результате инцидента парень получил ожоги головы и осколочные ранения. Его госпитализировали.
Другие обстоятельства происшествия выясняются.