У Москві вибух: що сталося

У Москві стався вибух у відділенні "Россельхозбанку", внаслідок якого було пошкоджено банкомат.

Вибух у москві

Про це повідомляють російські медіа.

За попередньою інформацією, вибух стався всередині банківського відділення, де невідомий підірвав банкомат.

Ймовірним підозрюваним є 15-річний підліток. За даними джерел, його могли завербувати шахраї.

У результаті інциденту хлопець отримав опіки голови та осколкові поранення. Його госпіталізували.

Інші обставини події наразі з’ясовуються.



