У Москві вибух: що сталося

Ткачова Марія
У Москві стався вибух у відділенні "Россельхозбанку", внаслідок якого було пошкоджено банкомат.
Вибух у москві
Про це повідомляють російські медіа.
За попередньою інформацією, вибух стався всередині банківського відділення, де невідомий підірвав банкомат.
Ймовірним підозрюваним є 15-річний підліток. За даними джерел, його могли завербувати шахраї.
У результаті інциденту хлопець отримав опіки голови та осколкові поранення. Його госпіталізували.
Інші обставини події наразі з’ясовуються.