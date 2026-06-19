В Москве заговорили о новом повороте: Лавров намекнул на изменение позиции Трампа по Украине

В России заявили о возможном изменении подхода Соединенных Штатов к вопросу завершения войны в Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя последние сигналы, поступающие из Вашингтона.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в Москве внимательно следят за заявлениями президента США Дональда Трампа и не исключают, что американская администрация может вернуться к тем идеям урегулирования, которые обсуждались ранее во время переговоров в Анкоридже.

Лавров отметил, что российская сторона сохраняет приверженность тем подходам, которые, по его словам, были выработаны в ходе контактов с представителями США. Он также обратил внимание на недавние заявления Трампа о готовности вновь участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию войны.

В Москве расценивают такие сигналы как потенциальную возможность для возобновления активного переговорного процесса. При этом российский министр не уточнил, какие именно инициативы могут быть вновь вынесены на обсуждение и насколько близки позиции сторон на данный момент.

Заявления Лаврова прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о перспективах дипломатического урегулирования. Несмотря на периодические контакты между различными посредниками и участниками процесса, существенного прогресса в вопросе прекращения войны пока не наблюдается.

Политические аналитики отмечают, что Москва традиционно пытается использовать любые заявления американских политиков как сигнал для продвижения собственных дипломатических инициатив. В то же время позиция Вашингтона по ключевым вопросам поддержки Украины остается предметом постоянных дискуссий как внутри США, так и среди европейских союзников.

На этом фоне слова Лаврова могут свидетельствовать о том, что Кремль внимательно оценивает возможные изменения во внешнеполитическом курсе Белого дома и рассчитывает на появление новых возможностей для продвижения выгодных Москве сценариев завершения войны.

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