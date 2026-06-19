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У Москві заговорили про новий поворот: Лавров натякнув на зміну позиції Трампа щодо України

Глава МЗС Росії заявив про готовність Кремля повернутися до обговорення пропозицій, які раніше розглядалися на переговорах в Анкориджі

19 червня 2026, 16:38
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Кравцев Сергей

У Росії заявили про можливу зміну підходу Сполучених Штатів до питання завершення війни в Україні. З такою заявою виступив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи останні сигнали, які надходять із Вашингтона.

У Москві заговорили про новий поворот: Лавров натякнув на зміну позиції Трампа щодо України

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами глави російського зовнішньополітичного відомства, у Москві уважно стежать за заявами президента США Дональда Трампа і не виключають, що американська адміністрація може повернутись до тих ідей врегулювання, які обговорювалися раніше під час переговорів в Анкориджі.

Лавров зазначив, що російська сторона зберігає прихильність до тих підходів, які, за його словами, були вироблені в ході контактів з представниками США. Він також звернув увагу на нещодавні заяви Трампа про готовність знову брати участь у дипломатичних зусиллях щодо врегулювання війни.

У Москві розцінюють такі сигнали як потенційну можливість відновлення активного переговорного процесу. При цьому російський міністр не уточнив, які саме ініціативи можуть бути винесені на обговорення і наскільки близькі позиції сторін на даний момент.

Заяви Лаврова прозвучали на тлі дискусій щодо перспектив дипломатичного врегулювання. Незважаючи на періодичні контакти між різними посередниками та учасниками процесу, суттєвого прогресу у питанні припинення війни поки що не спостерігається.

Політичні аналітики зазначають, що Москва традиційно намагається використати будь-які заяви американських політиків як сигнал для просування власних дипломатичних ініціатив. Водночас, позиція Вашингтона щодо ключових питань підтримки України залишається предметом постійних дискусій як усередині США, так і серед європейських союзників.

На цьому фоні слова Лаврова можуть свідчити про те, що Кремль уважно оцінює можливі зміни у зовнішньополітичному курсі Білого дому та розраховує на появу нових можливостей для просування вигідних Москві сценаріїв завершення війни.

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