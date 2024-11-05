В "Нафтогазе" сделали новое заявление о транзите российского газа: чего ждать в ближайшее время

В НАК "Нафтогаз Украины" допускают, что в ближайшее время могут появляться манипулятивные сообщения на тему транзита газа через Украину с 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал глава НАК Алексей Чернышев.

Транзит российского газа. Фото из открытых источников

"В ноябре и декабре мы, к сожалению, можем стать свидетелями некоторых спекуляций в этом направлении. Думаю, будут манипуляции фактами (по теме транзита газа через Украину в 2025 году – ред.)", — отметил Алексей Чернышов.

При этом чиновник еще раз подтвердил, что транзитный контракт с "Газпромом" продлевать не планируется.

При этом глава НАК подчеркнул, что компания работает над привлечением нерезидентов для хранения газа в украинских подземных хранилищах.

"Мы постоянно в процессе привлечения газотрейдеров. Мы открыты – любая компания может хранить у нас газ", – сказал Чернышов.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о решении не продлевать контракт с РФ о транзите российского газа через украинские территории.

Во время пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что "договор с Россией никто продлевать не будет, здесь мы поставили точку". Таким образом, после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу через Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что такие сообщения вредят ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – как украинцы относятся, что через Украину осуществляется транзит российского газа.



