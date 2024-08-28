Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа: реакция Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о решении не продлевать контракт с РФ о транзите российского газа через украинские территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что "договор с Россией никто продлевать не будет, здесь мы поставили точку". Таким образом, после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу через Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что такие сообщения вредят ЕС.

"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный ущерб интересам европейских потребителей… им придется платить гораздо больше, делая этим свою промышленность менее конкурентоспособной", — сказал Песков.

По словам представителя Путина, у России есть альтернативные пути продажи своего газа на территорию Европы, а также планирует создать газовый хаб в Турции.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину ЕС начал искать альтернативные маршруты обеспечения газом. Доля российского газа в ЕС к началу войны составила 45%. В 2022 году она упала до 24%, а в прошлом году сократилась до 15%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на план Владимира Зеленского вынудить Россию закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Песков ответил, состоялись ли тайные переговоры Украины и России, которые были запланированы при посредничестве Катара.





