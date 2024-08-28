Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа: реакция Кремля

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о решении не продлевать контракт с РФ о транзите российского газа через украинские территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Во время пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что "договор с Россией никто продлевать не будет, здесь мы поставили точку". Таким образом, после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу через Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что такие сообщения вредят ЕС.
По словам представителя Путина, у России есть альтернативные пути продажи своего газа на территорию Европы, а также планирует создать газовый хаб в Турции.
Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину ЕС начал искать альтернативные маршруты обеспечения газом. Доля российского газа в ЕС к началу войны составила 45%. В 2022 году она упала до 24%, а в прошлом году сократилась до 15%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на план Владимира Зеленского вынудить Россию закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Песков ответил, состоялись ли тайные переговоры Украины и России, которые были запланированы при посредничестве Катара.
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