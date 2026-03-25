В огне один из ключевых нефтетерминалов РФ: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Служба безопасности Украины провела спецоперацию по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении СБУ.
Удар по нефтетерминалу в Ленинградской области. Фото: из открытых источников
Отмечается, что этот морской порт – один из ключевых на Балтике, через который россияне производят экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов "теневого флота".
В материале отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км. Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.
Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар, подтвержденный губернатором Ленинградской области.
Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй через неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск, где до сих пор не могут потушить пожар.
ночью 25 марта дроны атаковали судостроительный завод в городе Выборг Ленинградской области России. Поврежден патрульный ледокол.