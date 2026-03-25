В огне один из ключевых нефтетерминалов РФ: детали

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении СБУ.

Отмечается, что этот морской порт – один из ключевых на Балтике, через который россияне производят экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов "теневого флота".

"Сегодняшняя спецоперация – это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы будем и дальше проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", — подчеркнул и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

В материале отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км. Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар, подтвержденный губернатором Ленинградской области.

"Поражение таких объектов как Усть-Луга имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ", — подчеркнули в СБУ.

Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй через неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск, где до сих пор не могут потушить пожар.

ночью 25 марта дроны атаковали судостроительный завод в городе Выборг Ленинградской области России. Поврежден патрульный ледокол.




