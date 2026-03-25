У вогні один з ключових нафтотерміналів РФ: деталі

Служба безпеки України провела спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві СБУ.

Зазначається, що цей морський порт – один з ключових на Балтиці, через який росіяни здійснюють експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден "тіньового флоту".

"Сьогоднішня спецоперація – це символічний "подарунок" ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", — наголосив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

У матеріалі наголошується, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км. Було уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Також на території порту було зафіксовано масштабну пожежу, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

"Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету РФ", — підкреслили в СБУ.

Ця атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці стала вже другою за тиждень. В понеділок, 23 березня, дрони Служби уразили порт Приморськ, де досі не можуть загасити пожежу.

вночі 25 березня дрони атакували суднобудівний завод у місті Виборг Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам.




