У вогні один з ключових нафтотерміналів РФ: деталі

Кравцев Сергей
Служба безпеки України провела спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві СБУ.
Удар по нафтотерміналу у Ленінградській області. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що цей морський порт – один з ключових на Балтиці, через який росіяни здійснюють експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден "тіньового флоту".
У матеріалі наголошується, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км. Було уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.
Також на території порту було зафіксовано масштабну пожежу, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.
Ця атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці стала вже другою за тиждень. В понеділок, 23 березня, дрони Служби уразили порт Приморськ, де досі не можуть загасити пожежу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 25 березня дрони атакували суднобудівний завод у місті Виборг Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram радника міністра оборони України Сергія Стерненка.