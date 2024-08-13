logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В ООН отреагировали на жалобу России по поводу нарушений Украины прав человека в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН отреагировали на жалобу России по поводу нарушений Украины прав человека в Курской области

ООН требует от России получить доступ в Курскую область.

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российская омбудсменка Татьяна Москалькова отправила запрос в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в Курской области. В ООН отреагировали на заявление Москальковой и призвали Россию предоставить доступ на территорию Курской области для сбора информации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В ООН отреагировали на жалобу России по поводу нарушений Украины прав человека в Курской области

Представительница УВКПЧ ООН Равина Шамдассани. Фото из открытых источников

Официальная представительница Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдассани прокомментировала заявление российской омбудсменки.

"Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы просим у России доступ на ее территорию, чтобы получить возможность получить дополнительную информацию", — сообщила Шамдассани.

Напомним, что 11 августа уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о "варварском нападении" Украины на Курскую область от которого, по ее словам, "пострадали тысячи мирных жителей". Как следствие Москалькова подала заявку в ООН, в которой требует международную организацию осудить Украину из-за якобы массового нарушения прав человека.

Цинизм ситуации состоит в том, что по сообщению Офиса Генерального прокурора Украины с 24 февраля 2022 по 2 ноября 2023 было зарегистрировано более 107 тыс. российских преступлений против Украины, касающихся пыток, ненадлежащего обращения с пленными, похищения детей и убийств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти фейках и манипуляциях, которые распространяет российская пропаганда о боях в Курской области.

Также "Комментарии" писали о планах России осуществить информационно-психологические спецоперации, в которых Кремль хочет обвинить Украину в совершении военных преступлений в Курской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости