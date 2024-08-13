В ООН отреагировали на жалобу России по поводу нарушений Украины прав человека в Курской области

Российская омбудсменка Татьяна Москалькова отправила запрос в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в Курской области. В ООН отреагировали на заявление Москальковой и призвали Россию предоставить доступ на территорию Курской области для сбора информации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Представительница УВКПЧ ООН Равина Шамдассани. Фото из открытых источников

Официальная представительница Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдассани прокомментировала заявление российской омбудсменки.

"Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы просим у России доступ на ее территорию, чтобы получить возможность получить дополнительную информацию", — сообщила Шамдассани.

Напомним, что 11 августа уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о "варварском нападении" Украины на Курскую область от которого, по ее словам, "пострадали тысячи мирных жителей". Как следствие Москалькова подала заявку в ООН, в которой требует международную организацию осудить Украину из-за якобы массового нарушения прав человека.

Цинизм ситуации состоит в том, что по сообщению Офиса Генерального прокурора Украины с 24 февраля 2022 по 2 ноября 2023 было зарегистрировано более 107 тыс. российских преступлений против Украины, касающихся пыток, ненадлежащего обращения с пленными, похищения детей и убийств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти фейках и манипуляциях, которые распространяет российская пропаганда о боях в Курской области.

Также "Комментарии" писали о планах России осуществить информационно-психологические спецоперации, в которых Кремль хочет обвинить Украину в совершении военных преступлений в Курской области.