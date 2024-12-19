В парламенте Абхазии стрельба с убитыми: что происходит

У парламента самопровозглашенной Абхазии в Сухуми произошла стрельба. По предварительной информации, были ранены депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. При этом как сообщили в пресс-службе Минздрава самопровозглашенной республики, Голандзия, раненый во время стрельбы в парламенте, умер.

Парламент Абхазии

"Голандзия умер, второму раненому — Кану Кварчии — оказывают всю необходимую помощь. Он ранен в руку", — сообщил сотрудник пресс-службы.

По данным телеграм-канала АМРА-life, между депутатами произошел конфликт во время обсуждения законопроекта о запрете майнинга.

"Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Адгур достал ствол и стал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голандзия пытался их разнять", – пишет издание.

МВД самопровозглашенной республики также сообщает, что в стрельбе подозревается депутат Адгур Харазия. В ведомстве добавили, что он скрылся с места преступления.

Следует отметить, что Адгур Харазия дважды был "мэром" оккупированного города Сухуми, номинальной "столицы" сепаратистов. В 2020 году его задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку и в незаконном ношении огнестрельного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в середине ноября в Сухуме прошли массовые протесты. Так называемая оппозиция потребовала отменить ратификацию инвестсоглашения с РФ. На фоне этих протестов администрация так называемого "президента" самопровозглашенной республики Абхазия готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Такое решение гауляйтер так называемой республики Аслан Бжания принял для стабилизации ситуации.





