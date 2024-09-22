В России с ее "скрепами" очередной скандал. Известно, что организация "Русская община" обратилась в полицию Санкт-Петербурга с требованием разогнать закрытую секс-вечеринку бал "Inferno".

Секс-вечеринка

Известно, что в ночь на воскресенье в отеле "Дворец Трезини", который принадлежал Евгению Пригожину, проходило "иммерсивное шоу Inferno". Организаторы мероприятия обещали гостям, что они смогут открыть "мир без сковывающих правил и границ" и "познать истинное искушение".

Как отмечается, все участники вечеринки якобы должны были пройти обязательное собеседование. При этом они должны были соблюдать дресс-код и быть "соответствующим уровню мероприятия". По информации росСМИ, девушки должны были прийти на секс-вечеринку в черных платьях, а мужчины — в смокингах. При этом и те, и другие должны были иметь черную маску – главный атрибут вечеринки.

По информации "Русской общины", минимальная стоимость билета на закрытое мероприятие составляла 35 тысяч рублей для женщин и 145 тысяч рублей для мужчин. При этом указывается, что люксовый билет для пары обошелся в 695 тысяч рублей.

После заявления представителей российской общественной организации к месту проведения закрытой секс-вечеринки приехала полиция с проверкой,

По заявлению общественников на место прибыла полиция, которая организовала проверку.

" Вот так пока одни воюют под стягами Спаса Нерукотворного, другие устраивают оргии в костюмах чертей в центре города. В этот раз у них не получилось. Сотрудники полиции провели проверку, гости быстро разбежались ", — заявили в российской организации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже был скандал вокруг "голой вечеринки", которую лично прокомментировал кремлевский диктатор Путин.



