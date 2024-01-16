Путин впервые резко прокомментировал "голую вечеринку" скандальной блоггерки

Хозяин Кремля Владимир Путин впервые дал комментарий о скандальной "голой вечеринке" Насте Ивлеевой, куда она пригласила всех российских топовых звезд шоу-бизнеса, и известных путинистов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сказал российский президент на встрече с руководителями муниципалитетов, правильные жизненные приоритеты у бойцов СВО, а не у полураздетых певцов, которые только и веселятся.

"Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень много жизненных приоритетов выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь без штанов на каком-нибудь мероприятии прыгать", — сказал российский диктатор.

Известно, что недавно известный российский блоггер Настя Ивлеева организовала в российской столице "голую вечеринку", на которую пригласила также известных сторонников путинского режима — Николая Баскова, Анну Асти, Диму Билана, Лолиту и других.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что любовница Путина в развратных одеждах засветилась на скандальной "голой вечеринке". 20 декабря в Москве прошла вечеринка для российских звезд. Ее организатор — ведущая и блоггер Анастасия Ивлеева. Тема вечеринки "Almost naked" — "почти обнаженный". Российские знаменитости пришли туда в откровенном наряде, появившиеся после этого светского мероприятия фото вызвали общественное возмущение.

Российских звезд, участвовавших в этой светской тусовке, начали "отменять" в стране-агрессорке – Ивлеевой выписали штраф на кругленькую сумму, Киркорова и Лолиту "вырезают" из проектов, где они задействовались. При этом среди приглашенных "почти голой" вечеринки засветилась и российская гимнастка Алина Кабаева, которой приписывали роман с диктатором Путиным.







