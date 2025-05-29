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В Подмосковье прогремели сильные взрывы: куда наведались дроны

В Подмосковье фиксировали беспилотники, которые пропагандисты уже утвердительно назвали украинскими

сегодня, 07:55
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Кравцев Сергей

В районе Москвы и области в ночь на 29 мая были слышны взрывы на фоне работы ПВО из-за фиксации беспилотников. Была приостановлена работа московского аэропорта "Внуково". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Подмосковье прогремели сильные взрывы: куда наведались дроны

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Взрывы в Подмосковье также раздавались после массированной дроновой атаки прошлой ночью, когда "громко" было в разных районах Московской области и, в частности, в столице РФ.

Этой ночью, по данным российских пабликов, на взрывы жаловались жители Одинцово Московской области, а также громко было в городе Апрелевка и в городе Звенигород.

В регионе на фоне этих взрывов якобы фиксировали беспилотники, которые пропагандисты уже утвердительно назвали украинскими. Но Украина данную атаку не подтверждает.

Кроме того, в "Росавиации" заявили о введении в московском аэропорту "Внуково" так называемого плана "Ковер" якобы из-за воздушной угрозы. Росмедиа сообщают, что было задержано на вылет 14 рейсов, и 20 — на прилет.

Мэр Москвы Собянин в своем сообщении в Telegram около двух часов ночи сообщил, что силами ПВО якобы была "отражена" атака 3 БПЛА, которые "атаковали Московский регион". Он также рассказал, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет", и что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Собянин позже заявил, что "в результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет".

Такое заявление мэра столицы РФ прозвучало на фоне сообщений в сети о повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

В сети показали кадры сильного взрыва в Одинцово Московской области, где средства ПВО сбивают дроны над жилой застройкой. Также в пабликах начали делиться информацией о падении обломков БПЛА во дворе дома. Также появилось видео "прилета" по жилому дому.

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