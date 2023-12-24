В Польше бьют тревогу из-за нехватки ресурсов для Украины: о чем идет речь

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что необходимо срочно увеличить изготовление боеприпасов и вооружение для нужд Украины.

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

"Что Украине нужно – это техника и боеприпасы. Как Запад – Евросоюз плюс США – мы в 20 раз богаче России, но Россия перевела свою промышленность на военные рельсы и производит больше. А войны выигрываются не тактическими битвами, как в Бахмуте или сейчас в Авдеевцы, а производством", – отметил Сикорский в интервью TVN24 .

Как утверждает министр, страны Запада пока с этим не справляются. Он отметил, что будет говорить с главой министерства промышленности Марженой Чарнецкой о том, чтобы увеличить производство техники и боеприпасов. Сикорский продолжил, что в Украине есть уникальные компетенции в ракетных и беспилотных технологиях, и польские предприятия могли быть площадкой для производства.

"Сейчас такого промышленного сотрудничества с Польшей практически нет, но оно должно быть", – убежден польский чиновник.

По его словам, причина проблемы не сколько в средствах, сколько налицо производственных мощностей, потому что "Европа не только разоружилась, но и деиндустриализировалась".

"И это нужно компенсировать как можно скорее… Если Путин выиграет эту войну, все наши проблемы или споры станут микроскопическими по сравнению с такой катастрофой", – заключил Радослав Сикорский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генерал США Годжес назвал виновных в неудачном контрнаступлении Украины. Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Годжес считает, что западные партнеры Украины виновны в неудачных результатах контрнаступления, а не сама Украина или ее армии.