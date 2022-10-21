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В Польше пройдет съезд российских депутатов: что будут решать

Российские оппозиционные депутаты будут решать, какой будет Россия после Путина

сегодня, 12:32
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Автор:

Кравцев Сергей

В польском городке Яблонна 4-7 ноября первого съезда народных депутатов России, которые оппозиционны к нынешней власти РФ во главе с Путиным. Анонсом данного мероприятия у себя в Телеграмм поделился бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

В Польше пройдет съезд российских депутатов: что будут решать

Илья Пономарев. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что в съезде примут участие депутаты России, которые в разное время представляли российский народ после избрания на международно-признанных выборах.                                                                                        

"В историческом пригороде Варшавы, городке Яблонна, 4-7 ноября 2022 года состоится первый съезд народных депутатов России. Делегаты – представители депутатского корпуса России разных лет и разных уровней", – написал Илья Пономарев.  

Главная тема встречи российских оппозиционных политиков – это осуждение и непринятие войны России против Украины, которая началась в 2014-м году, а также обсуждение вопрос, как добиться изменения общественно-политического строя в России.

Пономарев подчеркнул, съезд должен обсудить какой будет Россия после падения режима Путина, после поражения в войне против Украины. 

По словам Ильи Пономарева, еще одной целью данного мероприятия есть то, что российские элиты должны получить четкий сигнал к готовности влиять на политику внутри страны и готовности свергнуть дикторский режим Путина. Уже подтвердили готовность принять участие в съезде 52 делегата.

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Источник: https://t.me/i_ponomarev/11441
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