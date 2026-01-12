В посольстве РФ на Кипре нашли мертвым сотрудника: заявили о самоубийстве

В здании российского посольства на Кипре обнаружили мертвым сотрудника дипломатического учреждения.

Посольство РФ в Кипре. Фото: из открытых источников

Вскрытие показало, что вероятной причиной смерти было самоубийство. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники полиции Кипра.

Тело сотрудника посольства РФ обнаружили еще 8 января. По данным телеканала ANT1, полиция была проинформирована через несколько часов после обнаружения тела.

В то же время представители российского посольства не пустили прибывшую на место группу, а тело передали полицейским во дворе.

Полицейским в посольстве заявили, что смерть наступила в результате самоубийства. Там утверждают, что нашли предсмертную записку погибшего, которую отправят в Москву.

Позже в телеграмм-канале посольства появилось сообщение о смерти сотрудника по фамилии Панов. Отмечено также, что дипломаты сотрудничают с властями Кипра для возвращения тела на родину.

Как сообщал портал "Комментарии", совершил самоубийство российский военный Андрей Морозов "Мурз". Причиной такого шага стал его пост о реальных потерях России в Авдеевке. Оккупант утверждал, что там было убито 16 000 россиян. После шквала критики, как говорится в предсмертном сообщении оккупанта, его заставили удалить пост о потерях. По его словам, в частности, на него "давило" командование бригады ВС РФ, ранее входившей в формирование "ЛНР", а также командование ВС России в целом.

Морозов написал, что принял решение самостоятельно уйти из жизни. Кроме того, оккупант, которому было 44 года, попросил похоронить его на кладбище в так называемой ЛНР.