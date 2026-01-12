logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В посольстве РФ на Кипре нашли мертвым сотрудника: заявили о самоубийстве
commentss НОВОСТИ Все новости

В посольстве РФ на Кипре нашли мертвым сотрудника: заявили о самоубийстве

Представители российского посольства не пустили прибывшую на место группу, а тело передали полицейским во дворе

12 января 2026, 19:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В здании российского посольства на Кипре обнаружили мертвым сотрудника дипломатического учреждения.

В посольстве РФ на Кипре нашли мертвым сотрудника: заявили о самоубийстве

Посольство РФ в Кипре. Фото: из открытых источников

Вскрытие показало, что вероятной причиной смерти было самоубийство. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники полиции Кипра.

Тело сотрудника посольства РФ обнаружили еще 8 января. По данным телеканала ANT1, полиция была проинформирована через несколько часов после обнаружения тела.

В то же время представители российского посольства не пустили прибывшую на место группу, а тело передали полицейским во дворе.

Полицейским в посольстве заявили, что смерть наступила в результате самоубийства. Там утверждают, что нашли предсмертную записку погибшего, которую отправят в Москву.

Позже в телеграмм-канале посольства появилось сообщение о смерти сотрудника по фамилии Панов. Отмечено также, что дипломаты сотрудничают с властями Кипра для возвращения тела на родину.

Как сообщал портал "Комментарии", совершил самоубийство российский военный Андрей Морозов "Мурз". Причиной такого шага стал его пост о реальных потерях России в Авдеевке. Оккупант утверждал, что там было убито 16 000 россиян. После шквала критики, как говорится в предсмертном сообщении оккупанта, его заставили удалить пост о потерях. По его словам, в частности, на него "давило" командование бригады ВС РФ, ранее входившей в формирование "ЛНР", а также командование ВС России в целом.

Морозов написал, что принял решение самостоятельно уйти из жизни. Кроме того, оккупант, которому было 44 года, попросил похоронить его на кладбище в так называемой ЛНР.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.barrons.com/news/russian-official-found-dead-at-embassy-in-cyprus-046753c7
Теги:

Новости

Все новости