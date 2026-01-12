logo_ukra

Головна Новини Світ Росія У посольстві РФ на Кіпрі знайшли мертвим співробітника: заявили про самогубство
НОВИНИ

У посольстві РФ на Кіпрі знайшли мертвим співробітника: заявили про самогубство

Представники російського посольства не пустили групу, що прибула на місце, а тіло передали поліцейським у дворі

12 січня 2026, 19:07
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У будівлі російського посольства на Кіпрі знайшли мертвим співробітника дипломатичної установи. 

У посольстві РФ на Кіпрі знайшли мертвим співробітника: заявили про самогубство

Посольство РФ на Кіпрі. Фото: з відкритих джерел

Розтин засвідчив, що ймовірною причиною смерті було самогубство. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на джерела в поліції Кіпру.

Тіло співробітника посольства РФ знайшли ще 8 січня. За даними телеканалу ANT1, поліцію поінформували через кілька годин після виявлення тіла. 

Водночас представники російського посольства не пустили групу, що прибула на місце, а тіло передали поліцейським у дворі.

Поліцейським у посольстві заявили, що смерть настала внаслідок самогубства. Там стверджують, що знайшли передсмертну записку загиблого, яку відправлять до Москви. 

Пізніше у телеграм-каналі посольства з’явилося повідомлення про смерть співробітника на прізвище Панов. Зазначено також, що дипломати співпрацюють з владою Кіпру для повернення тіла на батьківщину.

Як повідомляв портал "Коментарі", вчинив самогубство російський військовий Андрій Морозов "Мурз". Причиною такого кроку став його пост про реальні втрати Росії в Авдіївці. Окупант стверджував, що там було вбито 16 000 росіян. Після шквалу критики, як говориться в передсмертному повідомленні окупанта, його змусили видалити пост про втрати. За його словами, зокрема, на нього "тиснуло" командування бригади ЗС РФ, яка раніше входила у формування "ЛНР", а також командування ЗС Росії в цілому.

Морозов написав, що прийняв рішення самостійно піти із життя. Окрім того, окупант, якому було 44 роки, попросив поховати його на кладовищі у так званій "ЛНР".



Джерело: https://www.barrons.com/news/russian-official-found-dead-at-embassy-in-cyprus-046753c7
