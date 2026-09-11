Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступила с обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев якобы стремится сорвать проведение выборов в РФ. Свою позицию она озвучила российским пропагандистам из РИА Новости.

Элла Памфилова. Фото: из открытых источников

По словам Памфиловой, Украина якобы "боится" проводить собственные выборы и одновременно пытается помешать избирательному процессу в России. При этом глава российской ЦИК связала свои заявления с сообщением об атаке беспилотника в Самарской области.

Памфилова утверждает, что дрон попал в здание, где располагается территориальная избирательная комиссия. По ее словам, в результате происшествия никто не погиб.

Российская чиновница не привела публичных доказательств того, что именно Украина стояла за атакой или что целью удара было непосредственно нарушение избирательного процесса. Ее заявления прозвучали на фоне продолжающихся российских обвинений в адрес Киева и попыток представить Украину источником угроз для внутренней инфраструктуры РФ.

Особое внимание в заявлении Памфиловой уделено выборам. Она фактически связала инцидент с избирательной кампанией, представив удар по зданию территориального избиркома как часть предполагаемой стратегии Киева.

При этом утверждение о намерении Украины сорвать российские выборы остается позицией российской стороны и не подтверждено приведенными в заявлении независимыми данными.

Сам факт повреждения объекта избирательной инфраструктуры, если информация о попадании дрона подтвердится, может использоваться российскими властями как аргумент для усиления мер безопасности вокруг избирательных участков и комиссий.

Пока же наиболее громкая часть заявления Памфиловой – политическая интерпретация произошедшего. Глава ЦИК пытается связать атаку с российским избирательным процессом, однако вопрос о том, кто именно стоял за ударом и каковы были его реальные цели, требует отдельного подтверждения.

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