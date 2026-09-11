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Напередодні виборів у Москві виставили нове звинувачення Україні

Глава російської ЦВК Елла Памфілова заявила, що Київ нібито намагається завадити проведенню російських виборів

11 вересня 2026, 11:35
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Кравцев Сергей

Глава Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова виступила зі звинуваченнями на адресу України, заявивши, що Київ нібито прагне зірвати проведення виборів до РФ. Свою позицію вона озвучила російським пропагандистам із РИА Новости.

Напередодні виборів у Москві виставили нове звинувачення Україні

Елла Памфілова. Фото: з відкритих джерел

За словами Памфілової, Україна нібито "боїться" проводити власні вибори і водночас намагається завадити виборчому процесу у Росії. При цьому глава російської ЦВК пов'язала свої заяви із повідомленням про атаку безпілотника у Самарській області.

Памфілова стверджує, що дрон потрапив до будівлі, де розташовується територіальна виборча комісія. За її словами, внаслідок події ніхто не загинув.

Російська чиновниця не навела публічних доказів того, що саме Україна стояла за атакою чи метою удару було безпосередньо порушення виборчого процесу. Її заяви прозвучали на тлі російських звинувачень, що продовжуються, на адресу Києва і спроб представити Україну джерелом загроз для внутрішньої інфраструктури РФ.

Особливу увагу у заяві Памфілової приділено виборам. Вона фактично пов'язала інцидент із виборчою кампанією, представивши удар по будівлі територіального виборчкому як частину передбачуваної стратегії Києва.

При цьому твердження про намір України зірвати російські вибори залишається позицією російської сторони та не підтверджено наведеними у заяві незалежними даними.

Сам факт пошкодження об'єкта виборчої інфраструктури, якщо інформація про влучення дрона підтвердиться, може використовуватися російською владою як аргумент для посилення заходів безпеки навколо виборчих дільниць та комісій.

Поки що найгучніша частина заяви Памфілової – політична інтерпретація події. Глава ЦВК намагається пов'язати атаку з російським виборчим процесом, проте питання про те, хто саме стояв за ударом і якими були його реальні цілі, потребує окремого підтвердження.

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