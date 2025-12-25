В Раде оценили шансы мирного плана Зеленского: как ответит Путин

"Рамочный" мирный план президента Владимира Зеленского не имеет шансов быть принятым Россией в его нынешнем виде. Об этом в интервью УНИАН заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, позиция Кремля остается неизменной и сводится к требованиям, которые фактически означают капитуляцию Украины. В частности, Россия настаивает на выводе украинских войск с территории Донецкой области, а в последнее время все чаще намекает и на расширение своих претензий, включая так называемую "Новороссию".

Кроме того, Москва требует закрепления "нейтрального статуса" Украины, что, как подчеркнул Мережко, является абсолютно неприемлемым – как с юридической, так и с политической точки зрения. Отказ от перспективы членства в НАТО, по его словам, ставил бы под угрозу само выживание украинского государства.

Еще один блок требований касается демилитаризации и ограничения Вооруженных сил Украины, а также проведения выборов в условиях войны. Часть этих требований направлена на ослабление обороноспособности страны, другие – на ее дестабилизацию изнутри.

Мережко подчеркнул, что конечная цель Кремля остается прежней – уничтожение украинской государственности. Именно поэтому, по его мнению, Владимира Путина не устроит ни один план, который не даст России возможности подчинить Украину.

В то же время депутат отметил, что Украина должна продолжать переговорный процесс, чтобы продемонстрировать международным партнерам, в частности США, свою готовность к миру и не позволить Кремлю переложить ответственность за войну на Киев.

