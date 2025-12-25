У Раді оцінили шанси мирного плану Зеленського: як відповість Путін

"Рамковий" мирний план президента Володимира Зеленського не має шансів бути ухваленим Росією у його нинішньому вигляді. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, позиція Кремля залишається незмінною та зводиться до вимог, які фактично означають капітуляцію України. Зокрема, Росія наполягає на виведенні українських військ із території Донецької області, а останнім часом все частіше натякає і на розширення своїх претензій, включаючи так звану "Новоросію".

Крім того, Москва вимагає закріплення "нейтрального статусу" України, що, як наголосив Мережко, є абсолютно неприйнятним – як з юридичної, так і політичної точки зору. Відмова від перспективи членства в НАТО, за його словами, ставила б під загрозу саме виживання української держави.

Ще один блок вимог стосується демілітаризації та обмеження Збройних сил України, а також проведення виборів за умов війни. Частина цих вимог спрямовано ослаблення обороноздатності країни, інші – її дестабілізацію зсередини.

Мережко наголосив, що кінцева мета Кремля залишається незмінною – знищення української державності. Саме тому, на його думку, Володимира Путіна не влаштує жодного плану, який не дасть Росії можливості підпорядкувати Україну.

Водночас, депутат зазначив, що Україна має продовжувати переговорний процес, щоб продемонструвати міжнародним партнерам, зокрема США, свою готовність до миру і не дозволити Кремлю перекласти відповідальність за війну на Київ.

