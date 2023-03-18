В разведке рассказали, что началось в Кремле после оглашения решения суда Гааги

Настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест президента РФ. Российские элиты уже заняты тем, что ищут преемника Путина. Мнение самого диктатора на этот счет уже никто не спрашивает. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным "звонком". Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МКС — это даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", — заявил Юсов.

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По его словам, у Путина становится все меньше людей, которым он мог бы доверять и на которых мог бы рассчитывать. Все из-за того, что диктатор становится токсичным уже не только за пределами России, но и внутри страны.

"В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путину и ищет его уже не Путин", — добавил украинский разведчик.

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