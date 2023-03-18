В разведке рассказали, что началось в Кремле после оглашения решения суда Гааги

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Кравцев Сергей
Настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест президента РФ. Российские элиты уже заняты тем, что ищут преемника Путина. Мнение самого диктатора на этот счет уже никто не спрашивает. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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По его словам, у Путина становится все меньше людей, которым он мог бы доверять и на которых мог бы рассчитывать. Все из-за того, что диктатор становится токсичным уже не только за пределами России, но и внутри страны.
Читайте также на портале "Комментарии" — топ-темой остается решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента Путина. Наряду омбудсменом страны-агрессора по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подозревается в незаконной депортации детей с территории Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Президент США Джо Байден уверен, что российский президент "явно совершил военные преступления". Ну, а у российских политиков, чиновников и пропагандистов по этому поводу – предсказуемая истерика. О чем говорит реакция Запада и РФ? Что теперь делать Китаю, крепящему связи с Россией? К каким последствиям всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 13:21
Дивне твердження, що в Путіна все менше людей, яким він довіряє і на яких розраховує. В нього лишається вся, так звана, українська Ыліта. Їх добробут успіх велич ..., залежить один від одного. Це такий природний симбіоз. Як актинія та маленька рибка клоун.