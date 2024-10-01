Спецслужбы нескольких стран НАТО и Украины якобы готовят инсценировку применения сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии химического оружия, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Там утверждают, что якобы "главная цель" такой провокации – это дискредитация Москвы и Дамаска в ООН.

Глава СВР Нарышкин

"Руководство США и Великобритании, сознавая провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в конфликте в Украине, уделяют особое внимание подрыву авторитета РФ в государствах глобального Юга. В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке. В числе этих мер — не раз использовавшиеся англосаксами на площадке ООН обвинения Сирии в якобы использовании с молчаливого согласия РФ химического оружия против населения районов, удерживаемых так называемой вооруженной оппозицией", — заявили в СВР.

Там заявили, что согласно их информации, якобы именно сейчас и готовится такая провокация.

"Замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия", — заявили в СВР.

В СВР добавили, что для этого предполагается задействовать НПО "Белые каски", "прославившуюся на сирийской земле выполнением грязной работы для британских спецслужб".

"Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", — добавили в пресс-бюро.

По данным СВР, "план операции предусматривает сброс боевиками с БПЛА заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. В качестве наиболее вероятного места проведения провокации рассматриваются районы к востоку от города Идлиб", — заявили россияне.

При этом в РФ заявили, что якобы такие действия не помогут Западу перетянуть Глобальный Юг на свою сторону в "украинском конфликте".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия всегда анонсирует теракты, которые собирается провести. Например, представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о терактах на Киевский ГЭС, а потом туда прилетели российские ракеты.



