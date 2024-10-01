В разведке РФ обвинили Украину и Запад в подготовке теракта: о чем речь

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Ткачик Олеся
Спецслужбы нескольких стран НАТО и Украины якобы готовят инсценировку применения сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии химического оружия, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Там утверждают, что якобы "главная цель" такой провокации – это дискредитация Москвы и Дамаска в ООН.
Глава СВР Нарышкин
Там заявили, что согласно их информации, якобы именно сейчас и готовится такая провокация.
В СВР добавили, что для этого предполагается задействовать НПО "Белые каски", "прославившуюся на сирийской земле выполнением грязной работы для британских спецслужб".
По данным СВР, "план операции предусматривает сброс боевиками с БПЛА заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. В качестве наиболее вероятного места проведения провокации рассматриваются районы к востоку от города Идлиб", — заявили россияне.
При этом в РФ заявили, что якобы такие действия не помогут Западу перетянуть Глобальный Юг на свою сторону в "украинском конфликте".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия всегда анонсирует теракты, которые собирается провести. Например, представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о терактах на Киевский ГЭС, а потом туда прилетели российские ракеты.
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