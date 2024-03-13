В РДК назвали главную цель операции в приграничных районах РФ

Бойцы Российского добровольческого корпуса будут продолжать реализовывать свои планы, чтобы не допустить проведение на приграничных с Украиной территориях так называемых выборов российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал глава и основатель РДК Денис Никитин с позывным White Rex.

Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников

"Я думаю, что бойцы Российского добровольческого корпуса сделают все, чтобы в приграничных с Украиной районах никаких выборов (Ред. – президента РФ) не было. Вероятно, это можно назвать одной из целей нашей текущей операции", – прокомментировал Денис Никитин.

По его словам, бойцы РДК могут повлиять и показать людям, что в РФ планируются не выборы, а фарс и это одна из политических задач российских добровольцев.

Также он рассказал, что после каждой подобной операции в ряды РДК хотят присоединиться все больше россиян. Боец считает, что каждая подобная операция доказывает, что бороться с путинским режимом можно и нужно это делать исключительно с оружием.

"Никаких беззубых акций, как фонарики в ночное небо, или чем там российская оппозиция занималась последние 20 лет. Это все не работает. Смерть Алексея Навального только убедила всех в нашей правоте. Только вооруженное сопротивление. И РДК показывает, как выглядит это вооруженное сопротивление, как выглядит настоящая борьба за будущее России", – заявил боец.

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