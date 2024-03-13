В РДК назвали главную цель операции в приграничных районах РФ

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Кравцев Сергей
Бойцы Российского добровольческого корпуса будут продолжать реализовывать свои планы, чтобы не допустить проведение на приграничных с Украиной территориях так называемых выборов российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал глава и основатель РДК Денис Никитин с позывным White Rex.
Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников
По его словам, бойцы РДК могут повлиять и показать людям, что в РФ планируются не выборы, а фарс и это одна из политических задач российских добровольцев.
Также он рассказал, что после каждой подобной операции в ряды РДК хотят присоединиться все больше россиян. Боец считает, что каждая подобная операция доказывает, что бороться с путинским режимом можно и нужно это делать исключительно с оружием.
Читайте также на портале "Комментарии" — утром 12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли украино-российскую границу и начали активные боевые действия на территории Российской Федерации. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уверяют, что эти силы действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. О чем говорит этот рейд и к чему может привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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