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В РДК назвали главную цель операции в приграничных районах РФ

Российские добровольцы готовы делать все, чтобы в приграничных районах никаких выборов Путина не было

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бойцы Российского добровольческого корпуса будут продолжать реализовывать свои планы, чтобы не допустить проведение на приграничных с Украиной территориях так называемых выборов российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал глава и основатель РДК Денис Никитин с позывным White Rex.

В РДК назвали главную цель операции в приграничных районах РФ

Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников

"Я думаю, что бойцы Российского добровольческого корпуса сделают все, чтобы в приграничных с Украиной районах никаких выборов (Ред. – президента РФ) не было. Вероятно, это можно назвать одной из целей нашей текущей операции", – прокомментировал Денис Никитин.

По его словам, бойцы РДК могут повлиять и показать людям, что в РФ планируются не выборы, а фарс и это одна из политических задач российских добровольцев.

Также он рассказал, что после каждой подобной операции в ряды РДК хотят присоединиться все больше россиян. Боец считает, что каждая подобная операция доказывает, что бороться с путинским режимом можно и нужно это делать исключительно с оружием. 

"Никаких беззубых акций, как фонарики в ночное небо, или чем там российская оппозиция занималась последние 20 лет. Это все не работает. Смерть Алексея Навального только убедила всех в нашей правоте. Только вооруженное сопротивление. И РДК показывает, как выглядит это вооруженное сопротивление, как выглядит настоящая борьба за будущее России", – заявил боец.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли украино-российскую границу и начали активные боевые действия на территории Российской Федерации. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уверяют, что эти силы действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. О чем говорит этот рейд и к чему может привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1NYPr4xFvkg
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