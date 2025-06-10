В РФ будут действовать жестко: что теперь ждет критиков режима

Правительство России поддержало законопроект, которым предусматривается конфискация у тех граждан, которые уехали за границу и критикуют режим российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Moscow Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Основанием для конфискации имущества могут стать: дискредитация Вооруженных сил РФ; распространение материалов, признанных экстремистскими; злоупотребление свободой средств массовой информации; нарушения, связанные с деятельностью иностранных агентов; демонстрация или пропаганда нацистской символики; разжигание вражды по различным признакам; призывы к посягательству на территориальную целостность России; приравнивание СССР к нацистской Германии.

Инициатор законопроекта, депутат от "Единой России" Айрат Фаррахов рассказал, что перечень оснований для конфискации в будущем может быть расширен. В первую очередь конфисковывать хотят финансовые активы, банковские счета и объекты недвижимости. Арест имущества могут снять только после выплаты штрафов.

Ожидается, что документ примут окончательно до завершения сессии 3 августа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в западных службах безопасности прогнозируют, что путинский режим готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Он не намерен в ближайшем будущем идти на диалог и примирение. Военные операции против стран-членов альянса РФ может начать уже до 2030 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В сообщении говорится, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Россия стремительно наращивает производство оружия. По оценкам разведки, РФ произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет "Искандер" в 2025 году. Марк Рютте отметил, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также восстанавливает свои силы с использованием китайских технологий.



