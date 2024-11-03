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В РФ цинично отреагировали на ключевое условие Турции относительно мира в Украине

В РФ заявили, что все условия по мирным переговорам с Украиной уже давно озвучил Путин

сегодня, 12:22
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Ткачик Олеся

Условия России по разрешению военного конфликта в Украине были сформулированы диктатором Владимиром Путины, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В РФ цинично отреагировали на ключевое условие Турции относительно мира в Украине

РФ

Таким образом сенатор страны-агрессора РФ отреагировал на озвученное главой МИД Турции Хаканом Фиданом условие завершения украинского конфликта. При этом Карасин указал, что такого рода заявления делают многие зарубежные политики и деятели.

"Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Владимирович Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать", — заявил российский сенатор.

Он подчеркнул, что Россия твердо будет стоять на своих позициях. Впрочем, Карасин добавил, что власти России все еще якобы открыты для обмена мнениями и обсуждений этой темы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что достижение справедливого урегулирования конфликта в Украине возможно только при сохранении территориальной целостности страны. При этом Фидан подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не хотят выглядеть проигравшими в этом конфликте, поэтому поиск точек соприкосновения между ними продолжается.

Также "Комментарии" рассказывали, что по информации западных СМИ, между Украиной и РФ происходит так называемая "track-two" дипломатия направлена на изучение пределов возможных уступок. Готова ли Украина к определенным компромиссам? Можно ли отложить вопрос Крыма на позже? В каких аспектах Россия готова пойти на уступки? Такие обсуждения проходят за закрытыми дверями и на неформальных уровнях, утверждают журналисты.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/11/03/24301759.shtml?updated
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