В четверг, 30 мая, в Москве прошел форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Участие в форуме принимали Александр Дугин, "автор Конституции Украины", как он назван почти во всех заглавиях российских СМИ, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, с видеообращением к участникам выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дмитрий Табачник

Табачник в своем выступлении, в частности, заявил, что "нужно называть вещи своими именами" и отказаться от термина "СВО" — потому что происходящее сейчас — это "война за цивилизационное выживание православия и России".

Кроме того, Табачник добавил, что победу над Украиной должна сопровождать "рерусификация тех земель, которые были отвергнуты исторической России и украинизированы".

"То есть украинцев массово убивают "ради российского православия". А сколько у нас до сих пор защитников руссо-православия в местных и центральных властях, сколько любителей руссо-попов до сих пор не дают принять закон о запрете РПЦ в Украине и признании ее террористической организацией, вовлеченной в вооруженное нападение России? Для них это тоже "защита православия", так что войну "необходимо прекратить и договориться с Россией"?"

— спрашивает политтехнолог Алексей Голобуцкий

Кстати, Табачник утверждает, что 1,5 месяца в начале "воевал в СВО и дошел практически до Киева".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия и Китай сейчас оказались перед очень сложным выбором. В частности, эти страны исчерпали возможности развития своей экономики инструментами, которыми пользовались ранее. К примеру, в России наблюдается спад характеристик роста ВВП. То есть россияне чувствуют, что не имеют доступа к лучшим стандартам жизни. В такой ситуации для диктатур возникает большой соблазн объединить общество из-за "маленькой победоносной войны". При этом слабая реакция Запада в начале войны позволила затянуть конфликт.



