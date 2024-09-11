В РФ цинично заявили, что Россия должна применять ядерное оружие

Россия на удары по территории РФ имеет право ответить ядерным оружием, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Ядерное оружие РФ

По его мнению, в ядерную доктрину России необходимо вводить понятие "ядерная эскалация". Как заявил россиянин, это необходимо, чтобы потенциальный противник мог убедиться, что РФ готова использовать данный тип оружия.

"Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие", — сказал Карганов.

Он утверждает, если не применять ядерное сдерживание, то мир "свалится в череду войн".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель главы МИД страны-агрессора России Сергей Рябков заявлял, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со "специальной военной операцией" в Украине. По его словам, изменения ядерной доктрины России затронут документ "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Кроме того, Рябков напомнил, что данный документ конкретизирует параметры действий, касающихся ядерного оружия.

При этом, ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев исключил возможность ядерного удара по территории Украины в ответ на действия ВСУ в Курской области. В частности, он подчеркнул, что по "военной инфраструктуре" Украины наносятся удары высокоточным оружием, и этого достаточно. По его словам, главная задача для ВС РФ – "вышвырнуть боевиков", которые вторглись в Курскую область. Кроме того, есть необходимость "отодвинуть эту границу", чтобы БПЛА, артиллерийские снаряды, мины и другие виды вооружений не доставали до российских рубежей, указал депутат.





