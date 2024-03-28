В РФ договорились до того, что назвали Киев нацистским городом и призвали его уничтожить

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Российский пропагандист Владимир Соловьев в припадке новой истерии призвал к уничтожению Харькова и Киева. В частности, он предложил дать харьковчанам 48 часов, чтобы они покинули город, а затем целенаправленно начать уничтожать один квартал за другим.
Владимир Соловьев
Кроме того, Соловьев считает, что уничтожить нужно и столицу Украины.
По его словам, в Украине остались только нацисты, а все братские россиянам украинцы уже давно пересекли границу и находятся в Российской Федерации.
Примечательно, что такие людоедские призывы поддерживают и в Госдуме страны-агрессора. Так журналист Денис Казанский обратил внимание на выступление депутата Андрея Лугового. Он, в частности, предложил устроить в Харькове гуманитарную катастрофу, чтобы люди начали уезжать из города. Российский депутат считает, что город нужно полностью обесточить, а самих жителей Харькова "поставить на место".
При этом Казанский обратил внимание на то, что когда-то захватчики называли Харьков российским городом, теперь призывают к его уничтожению и проведению этнических чисток. По его мнению, очевидно, оккупанты наконец-то поняли, что в Харькове их целиком и полностью ненавидят за то, что они сделали с городом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что кафиры могут пойти в наступление на Харьков и Киев.
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