В РФ договорились до того, что назвали Киев нацистским городом и призвали его уничтожить

Российский пропагандист Владимир Соловьев в припадке новой истерии призвал к уничтожению Харькова и Киева. В частности, он предложил дать харьковчанам 48 часов, чтобы они покинули город, а затем целенаправленно начать уничтожать один квартал за другим.

Владимир Соловьев

Кроме того, Соловьев считает, что уничтожить нужно и столицу Украины.

"Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Мать городов русских давно захвачена врагами. Они нацисты. Они захватили Лавру, они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал – сначала память о Великой Отечественной войне, потом в православии. Что еще они должны предать?

– заявил пропагандист.

По его словам, в Украине остались только нацисты, а все братские россиянам украинцы уже давно пересекли границу и находятся в Российской Федерации.

Примечательно, что такие людоедские призывы поддерживают и в Госдуме страны-агрессора. Так журналист Денис Казанский обратил внимание на выступление депутата Андрея Лугового. Он, в частности, предложил устроить в Харькове гуманитарную катастрофу, чтобы люди начали уезжать из города. Российский депутат считает, что город нужно полностью обесточить, а самих жителей Харькова "поставить на место".

"Харьков нужно обесточить до того уровня, чтобы он стал непригодным для жизни. Чтобы эти 800 тысяч оставшихся там людей сели в машины, пешком, с тюками, на колясках и на запад"

, – заявил Луговой.

При этом Казанский обратил внимание на то, что когда-то захватчики называли Харьков российским городом, теперь призывают к его уничтожению и проведению этнических чисток. По его мнению, очевидно, оккупанты наконец-то поняли, что в Харькове их целиком и полностью ненавидят за то, что они сделали с городом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что кафиры могут пойти в наступление на Харьков и Киев.