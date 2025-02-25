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В РФ фиксируют рекордные убытки: по какой отрасли больно ударили санкции

Решения Кремля поставили некоторые регионы РФ на грань банкротства

сегодня, 13:50
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Кречмаровская Наталия

По итогам 2024 года в России зафиксированы рекордные убытки в крупнейших угольных компаниях. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что зафиксированы убытки в размере более 575 млн долл. Кризисные явления в угледобывающей отрасли продолжают нарастать.

В РФ фиксируют рекордные убытки: по какой отрасли больно ударили санкции

Фото портал "Комментарии"

“Санкции и поднятие ключевой ставки сделали добычу российского угля невыгодным. Даже Китай, ставший основным покупателем российского угля после февраля 2022 года, снизил объемы закупки”, – пояснили в Центре.

Отмечается, что угольные регионы России ощущают финансовые последствия войны: там сокращают рабочие места, задерживают зарплаты, останавливают работу шахт, увеличивается количество протестов, связанных с условиями труда.

"Русский режим войной против Украины доказал свои когда-то богатые регионы-лидеры по добыче угля до банкротства и голодным протестам", — прокомментировали последствия полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что россияне начали что-то подозревать. Как писал портал "Комментарии", несмотря на попытки Кремля "подрисовать" общую картинку, россияне чувствуют изменения не к лучшему на себе. По результатам опроса Института конфликтологии и анализа России, 94% россиян испытывают ускорение инфляции.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что большинство респондентов ответили, что увидели изменения в своих повседневных покупках. 69% опрошенных заявили, что их возможность покупать товары и услуги уменьшилась за последние полгода.

При этом 56% россиян считают, что их армии в первую очередь противостоят ВСУ, а вдвое меньше (26%) – что россияне напрямую воюют с НАТО.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13415
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