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Кречмаровская Наталия
По итогам 2024 года в России зафиксированы рекордные убытки в крупнейших угольных компаниях. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что зафиксированы убытки в размере более 575 млн долл. Кризисные явления в угледобывающей отрасли продолжают нарастать.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что угольные регионы России ощущают финансовые последствия войны: там сокращают рабочие места, задерживают зарплаты, останавливают работу шахт, увеличивается количество протестов, связанных с условиями труда.
Напомним, что россияне начали что-то подозревать. Как писал портал "Комментарии", несмотря на попытки Кремля "подрисовать" общую картинку, россияне чувствуют изменения не к лучшему на себе. По результатам опроса Института конфликтологии и анализа России, 94% россиян испытывают ускорение инфляции.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что большинство респондентов ответили, что увидели изменения в своих повседневных покупках. 69% опрошенных заявили, что их возможность покупать товары и услуги уменьшилась за последние полгода.
При этом 56% россиян считают, что их армии в первую очередь противостоят ВСУ, а вдвое меньше (26%) – что россияне напрямую воюют с НАТО.
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