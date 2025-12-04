В РФ горячо и громко: какой важный объект атаковали дроны

Рубрики
В ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в городе Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов, предварительно, неизвестные дроны атаковали химзавод.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Примерно в 2 часа ночи по киевскому времени в российских Telegram-каналах начала появляться информация о том, что над Орлом за полчаса было слышно около 10 взрывов.
Параллельно в соцсетях было видео, как утверждается — из Орла, где было слышно взрыв. Что именно атаковали неизвестные дроны, пока неясно.
В то же время паблики написали, что взрывы прогремели в Невынномысске Ставропольского края России. Россияне насчитали не менее 6 громких звуков.
Чуть позже мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, под ударом оказался химический завод "Невынномысский Азот". Судя по кадрам, в районе объекта случился пожар.
Стоит отметить, что этот завод считается одним из крупнейших в России по производству азотных удобрений и аммиака, а также сырья для взрывчатки.
Официальных комментариев ни об одном из инцидентов пока не было.
