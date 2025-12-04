В РФ горячо и громко: какой важный объект атаковали дроны

В ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в городе Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов, предварительно, неизвестные дроны атаковали химзавод.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Примерно в 2 часа ночи по киевскому времени в российских Telegram-каналах начала появляться информация о том, что над Орлом за полчаса было слышно около 10 взрывов.

"(От громких звуков — ред.) чуть не вылетели окна", — написали местные жители.

Параллельно в соцсетях было видео, как утверждается — из Орла, где было слышно взрыв. Что именно атаковали неизвестные дроны, пока неясно.

В то же время паблики написали, что взрывы прогремели в Невынномысске Ставропольского края России. Россияне насчитали не менее 6 громких звуков.

Чуть позже мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, под ударом оказался химический завод "Невынномысский Азот". Судя по кадрам, в районе объекта случился пожар.

Стоит отметить, что этот завод считается одним из крупнейших в России по производству азотных удобрений и аммиака, а также сырья для взрывчатки.

"Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат", — пишет один из пабликов.

Официальных комментариев ни об одном из инцидентов пока не было.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Согласно информации в соцсетях, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.



