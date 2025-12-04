logo

BTC/USD

92950

ETH/USD

3183.73

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ горячо и громко: какой важный объект атаковали дроны
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ горячо и громко: какой важный объект атаковали дроны

Неизвестные дроны атаковали Орел и Ставропольский край РФ

4 декабря 2025, 07:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в городе Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов, предварительно, неизвестные дроны атаковали химзавод.

В РФ горячо и громко: какой важный объект атаковали дроны

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Примерно в 2 часа ночи по киевскому времени в российских Telegram-каналах начала появляться информация о том, что над Орлом за полчаса было слышно около 10 взрывов.

"(От громких звуков — ред.) чуть не вылетели окна", — написали местные жители. 

Параллельно в соцсетях было видео, как утверждается — из Орла, где было слышно взрыв. Что именно атаковали неизвестные дроны, пока неясно.

В то же время паблики написали, что взрывы прогремели в Невынномысске Ставропольского края России. Россияне насчитали не менее 6 громких звуков.

Чуть позже мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, под ударом оказался химический завод "Невынномысский Азот". Судя по кадрам, в районе объекта случился пожар.

Стоит отметить, что этот завод считается одним из крупнейших в России по производству азотных удобрений и аммиака, а также сырья для взрывчатки.

"Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат", — пишет один из пабликов.

Официальных комментариев ни об одном из инцидентов пока не было.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Согласно информации в соцсетях, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости