У РФ гаряче і голосно: який важливий об'єкт атакували дрони

У ніч проти 4 грудня росіяни поскаржилися на вибухи у місті Орлі та Ставропольському краї РФ. В одному з міст, попередньо, невідомі дрони атакували хімзавод.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Приблизно о 2-й ночі за київським часом у російських Telegram-каналах почала з'являтися інформація про те, що над Орлом за півгодини було чути близько 10 вибухів.

"(Від гучних звуків – ред.) мало не вилетіли вікна", — написали місцеві жителі.

Паралельно в соцмережах було відео, як стверджується — з Орла, де чути вибух. Що саме атакували невідомі дрони, поки незрозуміло.

Водночас пабліки написали, що вибухи пролунали у Невинномиську Ставропольського краю Росії. Росіяни нарахували щонайменше 6 гучних звуків.

Трохи пізніше моніторингові канали повідомили, що попередньо під ударом опинився хімічний завод "Невинномиський Азот". Судячи з кадрів, у районі об'єкту сталася пожежа.

Варто зазначити, що цей завод вважається одним із найбільших у Росії з виробництва азотних добрив та аміаку, а також сировини для вибухівки.

"Основні види продукції, що випускається: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота та вінілацетат", — пише один з пабліків.

Офіційних коментарів про жодний інцидент поки не було.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві паблики написали про пожежу на Саратівському НПЗ.

Згідно з інформацією в соцмережах, у Саратові та Енгельсі працювала ППО через загрозу атаки дронів. Місцеві жителі розповіли про вибухи у містах після першої години ночі. Усього було чути близько 5-7 гучних звуків.



