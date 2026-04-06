Главная Новости Мир Россия В РФ готовят новую «трудовую мобилизацию»: разведка раскрыла детали
В РФ готовят новую «трудовую мобилизацию»: разведка раскрыла детали

После встречи с Путиным олигархи хотят заставить россиян работать по-шестиденке: ради войны и собственного состояния

6 апреля 2026, 08:05
Кравцев Сергей

В России могут резко усилить условия труда для миллионов граждан – после встречи с диктатором Владимир Путин представители крупного бизнеса начали продвигать идею фактической "трудовой мобилизации". Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В частности, один из самых богатых олигархов РФ Олег Дерипаска предложил официально ввести 12-часовой рабочий день на шестидневной неделе. По его словам, это якобы необходимо для "спасения экономики" в условиях санкций. В то же время такая инициатива противоречит международным нормам труда, в частности, конвенциям Международная организация труда.

По данным разведки, причина подобных заявлений – финансовое давление Кремля на крупный бизнес. Олигархам фактически выставили многомиллиардные счета на финансирование войны: среди тех, кто должен добровольно внести средства, называют Сулеймана Керимова и Владимира Потанина. Ответный бизнес пытается компенсировать затраты за счет работников.

Инициативу уже поддерживают отдельные представители научной среды. В частности, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что продолжительный рабочий день является "нормой" для отдельных отраслей.

На этом фоне в РФ фиксируется рост коррупции: средняя взятка в 2025 году превысила 1 млн рублей, а количество таких преступлений возросло на 12%. В то же время, в Совет Федерации РФ уже заявляют, что ограничения военного времени могут остаться и после завершения войны.

В частности, сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что такие меры будут действовать до тех пор, пока будут считаться "актуальными". Эксперты предупреждают: страна все больше двигается к модели, где государство и олигархи контролируют ресурсы, а граждане фактически становятся зависимой рабочей силой.

Читайте также на портале "Комментарии" – российские власти расширяют скрытую мобилизацию, привлекая к ней студентов и сотрудников предприятий. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на данные оппозиционных источников.



Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiya-dehraduie-vid-feodalizmu-u-bik-viiskovoho-rabovlasnytskoho-ladu
