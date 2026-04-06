У РФ готують нову «трудову мобілізацію»: розвідка розкрила деталі

У Росії можуть різко посилити умови праці для мільйонів громадян – пі сля зустрічі з диктатором Володимир Путін представники великого бізнесу почали просувати ідею фактичної "трудової мобілізації". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, один із найбагатших олігархів РФ Олег Дерипаска запропонував офіційно запровадити 12-годинний робочий день при шестиденному тижні. За його словами, це нібито необхідно для "порятунку економіки" в умовах санкцій. Водночас така ініціатива суперечить міжнародним нормам праці, зокрема конвенціям Міжнародна організація праці.

За даними розвідки, причина подібних заяв – фінансовий тиск Кремля на великий бізнес. Олігархам фактично виставили багатомільярдні рахунки на фінансування війни: серед тих, хто має "добровільно" внести кошти, називають Сулеймана Керімова та Володимира Потаніна. У відповідь бізнес намагається компенсувати витрати за рахунок працівників.

Ініціативу вже підтримують окремі представники наукового середовища. Зокрема, академік РАН Геннадій Онищенко заявив, що тривалий робочий день є "нормою" для окремих галузей.

На цьому тлі в РФ фіксується зростання корупції: середній хабар у 2025 році перевищив 1 млн рублів, а кількість таких злочинів зросла на 12%. Водночас у Рада Федерації РФ вже заявляють, що обмеження воєнного часу можуть залишитися і після завершення війни.

Зокрема, сенатор Андрій Клішас наголосив, що такі заходи діятимуть доти, доки вважатимуться "актуальними". Експерти ж попереджають: країна дедалі більше рухається до моделі, де держава та олігархи контролюють ресурси, а громадяни фактично стають залежною робочою силою.

