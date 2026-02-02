В РФ хотят переплюнуть Маска: какую ракету готовят к запуску в космос

Российская частная компания Space Energy объявила о планах впервые запустить суборбитальную ракету сверхлегкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на руководство компании.

Ракета Kamchatka-1. Фото: из открытых источников

По словам главного конструктора Space Energy Георгия Емелина, ключевой задачей предстоящей миссии станет достижение линии Кармана – условного предела между атмосферой Земли и космическим пространством. Именно этот рубеж в 100 км над поверхностью планеты считается символическим входом в космос.

Предварительно старт ракеты планируют осуществить с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В то же время в компании признают, что на российских космодромах сейчас нет полноценных стартовых площадок, полностью отвечающих техническим требованиям нового носителя. Это заставляет рассматривать временные и компромиссные решения.

Kamchatka-1 является одноступенчатой твердотопливной суборбитальной ракетой. Ее длина составляет 5,05 метра, диаметр – 0,37 метра, общая масса – 297 килограммов, а максимальная тяга двигателя достигает 70 кН. Корпус ракеты изготовлен из углеродного волокна, что должно уменьшить вес конструкции и повысить эффективность полета.

В Space Energy заявляют, что проект Kamchatka-1 может в перспективе позволит компании выйти на уровень конкуренции с частными космическими игроками из США и Китая. Однако эксперты отмечают: западные и китайские компании имеют многолетний опыт и технологическое преимущество, опережающее российские разработки минимум на десятилетия.

Читайте на портале "Комментарии" — компания SpaceX приняла меры для прекращения несанкционированного использования спутникового интернета Starlink российскими войсками, в том числе на ударных беспилотниках. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск, заявив, что предпринятые шаги, вероятно, уже дали результат.

Илон Маск в соцсети X опубликовал новое сообщение об использовании российскими войсками Starlink в войне против Украины.

"Похоже, меры, которые мы приняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте нам знать, если нужно сделать еще что-то", — написал Маск.



