У РФ хочуть переплюнути Маска: яку ракету готують до запуску у космос

Російська приватна компанія Space Energy оголосила про плани вперше запустити суборбітальну ракету надлегкого класу Kamchatka-1 у третьому кварталі 2026 року. Про це повідомляють пропагандистські російські медіа з посиланням на керівництво компанії.

Ракета Kamchatka-1. Фото: з відкритих джерел

За словами головного конструктора Space Energy Георгія Ємеліна, ключовим завданням майбутньої місії стане досягнення лінії Кармана – умовної межі між атмосферою Землі та космічним простором. Саме цей рубіж у 100 кілометрів над поверхнею планети вважається символічним входом у космос.

Попередньо старт ракети планують здійснити з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Водночас у компанії визнають, що на російських космодромах нині немає повноцінних стартових майданчиків, які б повністю відповідали технічним вимогам нового носія. Це змушує розглядати тимчасові та компромісні рішення.

Kamchatka-1 є одноступеневою твердопаливною суборбітальною ракетою. Її довжина становить 5,05 метра, діаметр – 0,37 метра, загальна маса – 297 кілограмів, а максимальна тяга двигуна сягає 70 кН. Корпус ракети виготовлений з вуглецевого волокна, що має зменшити вагу конструкції та підвищити ефективність польоту.

У Space Energy заявляють, що проєкт Kamchatka-1 у перспективі може дозволити компанії вийти на рівень конкуренції з приватними космічними гравцями зі США та Китаю. Однак експерти наголошують: західні та китайські компанії мають багаторічний досвід і технологічну перевагу, яка випереджає російські розробки щонайменше на десятиліття.

