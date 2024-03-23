В РФ хотят ввести смертную казнь: что известно

Сразу несколько российских депутатов предложили узаконить в РФ смертную казнь после теракта в "Крокусе сети холле".

Теракт в Москве совершили по меньшей мере пять человек. Фото из открытых источников

Как пишут российские медиа, первым об этом заявил депутат Виктор Водолацкий. Депутат подчеркнул, что "для никчем и уродов, устроивших стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, и их заказчиков необходимо вернуть смертную казнь".

Впоследствии депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что намерен "инициировать вопрос введения смертной казни для террористов".

После появления первых призывов о необходимости введения в России смертной казни руководство пропутинской партии "Единая Россия" в ответ заявило, что "будет принято решение, отвечающее ожиданиям общества".

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.