Представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России.

РПЦ придумала новое наказание для россиян. Фото из открытых источников

Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией.

Издание The Moscow Times отмечает, что в случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям уголовного кодекса РФ: ст. 280 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), ст. 282.1 ("организация экстремистского сообщества") и ст. 282.2 ("организация деятельности экстремистской организации").

Отмечается, что максимальная санкция по статьям составляет от 5 до 10 лет колонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине. Соответствующий законопроект предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Перед рассмотрением документа Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине. Пакет помощи Украине предусматривает расходы из американского бюджета в размере $60,84 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние два месяца российские захватчики вывели из строя 5 американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками. Издание отмечает, что всего Украина потеряла около 140 танков, которые были переданы странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.

