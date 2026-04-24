В РФ хотят заочно арестовать известного комика за посты в соцсетях: дело уже в суде

В России следственные органы инициировали заочный арест известного комика и музыканта Семен Слепаков . Его подозревают в нарушении законодательства в отношении так называемых "иностранных агентов".

Уголовное дело из-за постов в соцсетях: что известно о преследовании Слепакова

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет российское издание Gazeta.ru.

В чем обвиняют артиста

По данным следствия, против Слепакова открыто уголовное производство по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об "иностранных агентах".

Следственный комитет РФ утверждает, что артист дважды за год нарушил установленные правила деятельности лиц с этим статусом.

Речь идет о публикациях в социальных сетях без обязательной маркировки, которую в России требуют от лиц, внесенных в соответствующий реестр.

Заочный арест и розыск

В связи с этим следствие обратилось в суд с требованием избрать Слепакову меру пресечения в виде заочного ареста.

В настоящее время артист уже официально объявлен в розыск.

Известно, что он покинул территорию России и находится за границей.

Как разворачивалось дело

Уголовное дело в отношении комика было возбуждено после прокурорской проверки в Москве.

Причиной стали неоднократные нарушения требований законодательства об "иностранных агентах".

В прокуратуре РФ заявили, что расследование находится на особом контроле.

Контекст и последствия

Российское законодательство об "иностранных агентах" предусматривает жесткие требования к публичной деятельности — в частности, обязательная маркировка любого контента.

Нарушение этих норм вначале карается административно, но в случае повторения может привести к уголовной ответственности.

Эксперты отмечают, что такие дела все чаще используются как инструмент давления на публичных лиц, покинувших страну или критикующих власть.

Что известно о самом Слепакове

Семен Слепаков — известный российский комик, сценарист и музыкант, снискавший популярность благодаря сатирическим выступлениям и телевизионным проектам.

После начала полномасштабной войны многие представители русской культуры оказались под давлением или покинули страну.

