У РФ хочуть заочно арештувати відомого коміка за пости в соцмережах: справа вже в суді

У Росії слідчі органи ініціювали заочний арешт відомого коміка та музиканта Семен Слєпаков. Його підозрюють у порушенні законодавства щодо так званих “іноземних агентів”.

Кримінальна справа через пости в соцмережах: що відомо про переслідування Слєпакова

Як повідомляють "Коментарі", про це пише російське видання Gazeta.ru.

У чому звинувачують артиста

За даними слідства, проти Слєпакова відкрито кримінальне провадження за статтею про ухилення від виконання обов’язків, передбачених законодавством РФ про “іноземних агентів”.

Слідчий комітет РФ стверджує, що артист двічі протягом року порушив встановлені правила діяльності осіб із цим статусом.

Йдеться про публікації в соціальних мережах без обов’язкового маркування, яке в Росії вимагають від осіб, внесених до відповідного реєстру.

Заочний арешт і розшук

У зв’язку з цим слідство звернулося до суду з вимогою обрати Слєпакову запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

Наразі артист уже офіційно оголошений у розшук.

Відомо, що він залишив територію Росії та перебуває за кордоном.

Як розгорталася справа

Кримінальну справу щодо коміка було відкрито після прокурорської перевірки у Москві.

Причиною стали неодноразові порушення вимог законодавства про “іноземних агентів”.

У прокуратурі РФ заявили, що розслідування перебуває на особливому контролі.

Контекст і наслідки

Російське законодавство про “іноземних агентів” передбачає жорсткі вимоги до публічної діяльності — зокрема обов’язкове маркування будь-якого контенту.

Порушення цих норм спочатку карається адміністративно, але у разі повторення може призвести до кримінальної відповідальності.

Експерти зазначають, що такі справи дедалі частіше використовуються як інструмент тиску на публічних осіб, які залишили країну або критикують владу.

Що відомо про самого Слєпакова

Семен Слєпаков — відомий російський комік, сценарист і музикант, який здобув популярність завдяки сатиричним виступам і телевізійним проєктам.

Після початку повномасштабної війни багато представників російської культури опинилися під тиском або залишили країну.

Читайте також в "Коментарях", що у російських медіа з’явилася інформація про ліквідацію Юрія Гриценка, який раніше був засуджений за серію тяжких злочинів.