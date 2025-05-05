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В РФ истерически набросились на Зеленского и пригрозили ему «возмездием»

В РФ угрожают Зеленскому и даже говорят, что его «не спасет бункер»

сегодня, 11:57
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Ткачик Олеся

В России и дальше продолжают бурно реагировать на то, что Украина отказалась от трехдневного перемирия на так называемый день победы. Более того, им категорически не нравится заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не может гарантировать иностранным лидерам безопасность на параде победы 9 мая.

В РФ истерически набросились на Зеленского и пригрозили ему «возмездием»

Владимир Зеленский

В частности, депутат Госдумы страны-агрессора Михаил Шеремет даже призвал Владимира Зеленского одуматься и "не мнить себя неприкасаемым". Он заявил, что за любые преступления нужно будет нести ответственность.

"Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", — заявил Шеремет.

При этом российский депутат истерически заявил, что президенту Зеленскому якобы не удастся уйти от ответственности, спрятавшись по привычке "в логове своего бункера".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным международных сообществ ФСБ России планирует организовать серию терактов в регионах под чужим флагом. В частности, для терактов выбран Хабаровск и Улан-Удэ.

По словам аналитиков, сначала было непонятно, почему для возможных провокаций выбраны именно эти города. Однако в ходе анализа удалось найти несколько значимых зацепок. Так, в конце апреля в Хабаровске был вынесен приговор девушке, которую обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами" и "участии в террористической организации". Об этом писала "Новая газета". Издание также напомнило, что известный перебежчик из ФСБ Илья Богданов проходил обучение в Хабаровске и служил в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/05/25704812.shtml?updated
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