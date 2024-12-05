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В РФ истерически отреагировали на санкции, которые Украина ввела против Грузии

В РФ заявили, что Украина вмешивается во внутренние дела Грузии

5 декабря 2024, 15:07
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Ткачик Олеся

В Совфеде России отреагировали на введение Украиной санкций против Грузии. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание на то, что в санкционный список включены премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, глава МИД Вахтанг Гомелаури и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В РФ истерически отреагировали на санкции, которые Украина ввела против Грузии

Владимир Джабаров

"Режим Зеленского всегда был марионеточным, а сейчас стал еще и главным поджигателем конфликтных ситуаций в Европе. По команде из Вашингтона (Парижа, Лондона, Берлина) Киев обрушился с гневными окриками на руководителей Грузии", — заявил российский сенатор.

При этом он заявил, что якобы руководство Украины должно заниматься своей страной, а не вмешиваться во внутренние дела Грузии.

"Спрашивается, какое дело "просроченному" руководителю Киева до внутриполитической ситуации в Грузии? Его собственная страна превратилась в концлагерь для народа, солдаты гибнут во имя интересов агрессивного Запада, а этот "деятель" решил наказать непокорных руководителей Грузии за то, что они ведут независимую политику в интересах собственного народа", — заявил Джабаров.

В то же время россиянин заявил, что якобы Каха Каладзе имеет огромные заслуги перед украинским футболом, но против него ввели санкции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 5 декабря, Владимир Зеленский подписал указ, который вступает в силу решения СНБО о введении санкций против Иванишвили и его окружения, призвав европейские и американские правительства присоединиться к таким действиям. Это решение было принято официальным Киевом в ответ на многочисленные нарушения гражданских прав со стороны правительства Иванишвили во время разгонов протестов в Тбилиси, которые начались из-за отсрочки евроинтеграции страны.




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Источник: https://t.me/senatorDzhabarov/3653
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