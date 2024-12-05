В РФ истерически отреагировали на санкции, которые Украина ввела против Грузии

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Ткачик Олеся
В Совфеде России отреагировали на введение Украиной санкций против Грузии. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание на то, что в санкционный список включены премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, глава МИД Вахтанг Гомелаури и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Владимир Джабаров
При этом он заявил, что якобы руководство Украины должно заниматься своей страной, а не вмешиваться во внутренние дела Грузии.
В то же время россиянин заявил, что якобы Каха Каладзе имеет огромные заслуги перед украинским футболом, но против него ввели санкции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 5 декабря, Владимир Зеленский подписал указ, который вступает в силу решения СНБО о введении санкций против Иванишвили и его окружения, призвав европейские и американские правительства присоединиться к таким действиям. Это решение было принято официальным Киевом в ответ на многочисленные нарушения гражданских прав со стороны правительства Иванишвили во время разгонов протестов в Тбилиси, которые начались из-за отсрочки евроинтеграции страны.
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