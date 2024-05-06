Кремль будет воспринимать истребители F-16, которые появятся в Украине, как носители ядерного оружия, заявили в МИД страны-агрессора.

F-16

При этом в российском министерстве иностранных дел утверждают, что уже совсем скоро на фронте в Украине появятся американские истребители, именно поэтому РФ "не может игнорировать" тот факт, что эти самолеты относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.

Также в МИД страны-агрессора заявили, что F-16 долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуют в совместных ядерных миссиях НАТО

"Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия", — заявили в МИД террористической России.

При этом там особо подчеркнули, что поставки американских истребителей F-16 Кремль будет рассматривать как целенаправленную провокацию со стороны Соединенных Штатов и НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков уже заявил о том, что наблюдается "опасная эскалация" в вопросе войны в Украине. В частности, Москве не нравится, что Британия разрешила Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по территории РФ. Из-за этого, посла Британии даже вызвали в МИД террористической России. Там заявили, что если Украина атакует территорию РФ, то Россия ударит по военным базам Британии как в Украине, так и за ее пределами.

Кроме того, Пескову не понравилось, что во Франции и США допускают ввод своих войск в Украину при определенных обстоятельствах. Именно этому, сообщил спикер кремлевского диктатора, РФ намерена провести учения по применению тактического ядерного оружия.



